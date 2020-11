Capcom lijkt te beseffen dat het nieuw leven inblazen van oudere franchises vandaag de dag deksels goed werkt. Kijk zo maar naar de recente Resident Evil games of het succes van Devil May Cry 5. Met een beetje geluk mogen we daar binnen twee jaar ook nog eens Dragon’s Dogma 2 aan toevoegen.

Dragon’s Dogma 2 werd nog niet officieel aangekondigd, maar werd wel opgemerkt als resultaat van een vervelend voorval. Capcom werd namelijk onlangs het slachtoffer van een cyberaanval, waardoor veel van hun toekomstige projecten plots openbaar werden gemaakt. Eén van die projecten is Dragon’s Dogma 2, dat momenteel in het tweede kwartaal van 2022 zou moeten verschijnen. IGN liet bovendien weten dat bronnen bij Capcom bevestigden dat de gelekte info wel degelijk zou kloppen.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle nieuwtjes.