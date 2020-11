Onlangs kwam er goed nieuws voor Spider-Man spelers: Save transfers van PlayStation 4 naar PlayStation 5 worden toch wel mogelijk. Ontwikkelaar Insomniac Games gaf toen aan dat de update die dat klaarspeelt rond Thanksgivings (26 november) uitkomt. De studio laat nu op Twitter weten dat de update reeds voor iedereen beschikbaar is. Tof dat het eerder uitkomt, jammer dat de week inmiddels weer is begonnen.

Overnight we released an update for Marvel’s Spider-Man on PS4 bringing those suits, and the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered.

We also updated Remastered to allow import of those exported saves and with many additional fixes (incl. rest mode crash) https://t.co/LVnYVykc0Q

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 22, 2020