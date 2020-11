Dankzij een update in de zeer uitgebreide PlayStation 5 FAQ weten we nu dat een toekomstige firmware update VRR ondersteuning aan de console toevoegt. VRR staat voor Variable Refresh Rate en stelt geschikte televisies in staat om hun refresh rate aan te passen naar dat van de game die je speelt. Met andere woorden: het stotteren dat je ziet gebeuren als de framerate niet stabiel loopt is daarmee van de baan.

Voordat je echter te opgewonden raakt en denkt dat je nu wel ineens een kans maakt in competitieve multiplayer games, moet je naast vaardigheden ook de benodigde hardware in huis hebben. Zo ondersteunt de PlayStation 5 VRR alleen door middel van HDMI 2.1 en heb je een televisie nodig die over VRR beschikt. Tot slot geeft Sony aan dat de game in kwestie het ook moet ondersteunen, oftewel, het is mede in handen van de ontwikkelaars zelf.