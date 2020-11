Geruchten zullen altijd eigen blijven aan de gamesindustrie en dat was vorige week niet anders. Zo dook tijdens het weekend plots ‘Red Dead Redemption: The Outlaws Collection’ op op Amazon. Deze collectie zou beide Red Dead Redemption games in verbeterde vorm naar de PS5 en de Xbox Series X|S brengen, waardoor vele fans uiteraard erg enthousiast waren. Een goede raad: berg die hoop maar op, want die informatie blijkt niet te kloppen.

Weekend Editor Zack Zwiezen van Kotaku zag de collectie ook verschijnen en rook onraad, dus startte hij een volledige dissectie van het nieuws. Het gehele gerucht blijkt eigenlijk een geval van slechte Photoshop te zijn en hoe hij dat ontdekte, dat kan je hieronder nalezen.

And…. doing that brings up the same piece of artwork seen in the cover. This also works with Google search term "John Marston RDR2 PNG" pic.twitter.com/yVKaeN3TxV — Zack Zwiezen (@ZwiezenZ) November 21, 2020

At that point, it's pretty easy to do some cropping and recoloring to get the look you want.

Next, someone grabbed the horses/men from this artwork and popped it over the top of them, and used a low opacity eraser to blend them together. pic.twitter.com/yyndNECwVJ — Zack Zwiezen (@ZwiezenZ) November 21, 2020