Gamers ontdekten vorige week dat de remake van Demon’s Souls een mysterieuze nieuwe deur bevatte. De deur openen was niet evident en aanwijzingen blonken uit door hun afwezigheid. Ondertussen is het raadsel opgelost. Een speler kwam erachter dat hij 26 ceramic coins bij Sparkly the Crow kon inruilen voor een roestige sleutel, die toegang verschaft tot de ruimte achter de deur.

Dan blijft enkel nog de vraag over of het de moeite waard was om al die ceramic coins te verzamelen. Het zou immers jammer zijn om virtueel bloed, zweet en tranen te vergieten en vervolgens enkel een lege ruimte aan te treffen. Dat is gelukkig niet het geval. Wie de deur weet te openen – let op: spoilers – vindt een blinkend Penetrator harnas op zijn pad. De onderstaande foto geeft alvast een prima indruk.