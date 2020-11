Laten we eerlijk zijn: Black Ops zou Black Ops niet zijn zonder een gloednieuwe versie van Nuketown. De kleine, doch uiterst hectische multiplayermap wordt voor elk nieuw deel in de reeks heruitgevonden en blijft een echte fan favourite. Ook Cold War krijgt binnenkort een kersverse portie Nuketown – op 24 november, om precies te zijn.

Spelers zijn er echter via een glitch in een custom game in geslaagd om de map binnen te dringen voor de releasedatum. Daar hebben ze geprobeerd om op sneltreintempo alle hoofden van de in het level aanwezige mannequins kapot te schieten. In het verleden triggerde dat steevast een easter egg… en Treyarch houdt de traditie duidelijk in leven.

De onderstaande video toont wat er gebeurt wanneer je de easter egg activeert. Eighties, baby!