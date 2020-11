We horen al een tijdje verhalen over een HBO-adaptatie van The Last of Us, met geestelijke vader Neill Druckmann en schrijver Craig Mazin (Chernobyl) achter de knoppen. De serie was echter tot dusver niet officieel besteld en bevestigd door de zender. Druckmann en Mazin werkten aan een uitgebreid voorstel… maar het was nog niet helemaal zeker of de reeks ook effectief gemaakt zou worden.

Nu is die zekerheid er wél. In een officieel statement heeft HBO – bekend van populaire series als Game of Thrones en Westworld – The Last of Us groen licht gegeven. Dat wilt concreet zeggen dat de serie nu officieel in productie gaat. Meer informatie bracht het statement in kwestie niet met zich mee. Een releasedatum, of zelfs het aantal episodes, moeten we jullie dus voorlopig nog schuldig blijven.