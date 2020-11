De introductie van de Gunsmith feature in Call of Duty: Modern Warfare markeerde een nieuw moment in de geschiedenis van de franchise, want daarmee werd het customizen van je wapens tot in detail een nieuwe standaard. Deze standaard heeft Treyarch overgenomen voor Call of Duty: Black Ops Cold War en de verwachting is dat dit ook in de komende delen aan zal blijven.

Het samenstellen van je loadout op zichzelf is zeker niet nieuw, maar krijgt met de Gunsmith feature wel meer diepgang. Daaromtrent zit mogelijk een nieuwe feature aan te komen en dat is het kunnen delen van je totale set-up, dit blijkt uit een nieuw patent dat is ingediend door Treyarch.

Het patent wordt omschreven als “een methode om custom video game wapen configuraties in multiplayer video games te maken en te delen via een of meerdere sociale netwerken.” Dat impliceert dat het straks mogelijk wordt dat spelers hun eigen set-up op een gemakkelijke manier via sociale media kunnen delen.

Dus als je favoriete pro-speler, YouTuber of gewoon een vriend dé beste loadout heeft samengesteld, dan is dat in potentie straks gemakkelijker van elkaar over te nemen. Of dit patent straks ook gebruikt wordt om dit daadwerkelijk mogelijk te maken is afwachten, bij nieuws lees je het hier.