Een van de meest iconische gebouwen die in New York te vinden is, is de Chrysler Building en oplettende spelers zal vast opgevallen zijn dat dit gebouw niet terug te vinden is in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Best gek, gezien dit gebouw wel in de vorige game aanwezig was.

Insomniac Games heeft nu opheldering gegeven waarom het iconische gebouw afwezig is. Volgens de ontwikkelaar ligt het aan de onderhandelingen rondom licenties en zo hebben ze ook met de eigenaar van het pand gesproken, maar ze zijn er niet uit gekomen. Hierdoor beschikt Insomniac niet over de rechten om het gebouw in de game te verwerken.

In 2019 is het gebouw door de Abu Dhabi Investment Council verkocht aan het Oostenrijkse SIGNA Group en het New Yorkse RFR Holding LLC. Door deze verkoop is de eerdere overeenkomst die Insomniac met de eerstgenoemde partij had komen te vervallen, waardoor ze een nieuwe deal moesten sluiten. Dat is duidelijk niet gelukt.