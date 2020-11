Het duurt nog tweeënhalve week voordat Cyberpunk 2077 uitkomt, maar de fysieke exemplaren beginnen hier en daar al op te duiken. Gek is dat niet, gezien de game al geruime tijd goud is en CD Projekt RED vooral werkt aan updates om de game bij de release gelijk op en top in orde te maken.

Gezien de fysieke exemplaren her en der opduiken neemt ook het risico op spoilers toe. Zo hier en daar zijn online gameplay video’s verschenen om vervolgens weer snel te verdwijnen. De ontwikkelaar heeft ook aangegeven dat ze er alles aan doen om lekken te voorkomen en ze halen gedeelde content zo snel mogelijk weer offline.

Toch bestaat het risico op spoilers in content die her en der opduikt, dus als je iets onofficieels tegenkomt, wees dan op je hoede. Cyberpunk 2077 is officieel vanaf 10 december verkrijgbaar.