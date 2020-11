Sony PlayStation is een van de bedrijven die volop investeert in de ontwikkeling van nieuwe IP’s. Dat hebben we de afgelopen generatie meermaals gezien met titels als Ghost of Tsushima, Days Gone, Horizon: Zero Dawn en meer. Het lijkt enigszins vanzelfsprekend dat Sony om de zoveel tijd met iets unieks komt, maar dat is het niet.

Het is namelijk een enorm risico en PlayStation CEO Jim Ryan heeft daar nu een boekje over opengedaan. In gesprek met GQ zegt hij dat het zeer risicovol is om nieuwe IP’s op te zetten omdat het met enorm veel kosten komt. Niet alleen de ontwikkeling van zo’n game speelt daarin een rol, ook de acquisitie van een studio drijft de kosten op. Insomniac Games was bijvoorbeeld niet goedkoop.

“We’ve invested a lot organically over the course of the PS4 generation, more than people realise,” zegt Ryan. “We’ve added Insomniac Games through acquisition. We’re making great games now and we certainly plan to continue making great games.” “The thing with those blockbuster games is that they need a box office release. They cost more than $100m dollars to make these days and in order to be able to do that and bring new IP to the market – which is a very risky thing that we did four times in the PS4 generation – you’ve got to have a box office release.”

Uiteindelijk hebben die investeringen zich terug weten te betalen door hoge verkopen van de exclusieve games, waardoor Sony dit kan blijven doen. Toch moeten ze wel oppassen, want een paar mislukkingen heeft direct ook een groot effect maar dan de verkeerde kant op.

Daarnaast wil Sony niet té veel bezig gaan met alleen nieuwe IP’s, want ze hebben ook bestaande franchises waarmee ze door willen gaan. Daarin proberen ze altijd de juiste balans te zoeken, zodat er zowel nieuw materiaal als bekend materiaal uitkomt.