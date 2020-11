Als je een PlayStation 5 hebt en je hebt er een disc in zitten, dan is je misschien wat opgevallen. Eens per uur gaat de disc in de console plots draaien, wat te horen is. Dit is bij gebruik van de game natuurlijk logisch, maar als je de game in kwestie niet speelt, dan niet. Toch blijkt dit te gebeuren, zo ook bij de ondergetekende.

Het is een raadsel waarom de disc in de PlayStation 5 plots gaat draaien voor een korte periode terwijl de game niet gebruikt wordt. Mogelijk betreft het hier een bug, want waarom zou de console de disc laten draaien als die niet gebruikt wordt? Even een check doen of de disc er nog is zou kunnen, maar dat zou in een mum van tijd duidelijk moeten zijn.

Desalniettemin kan het wat irritant zijn als je geen games aan het spelen bent, maar wel de console gebruikt. Bijvoorbeeld voor Netflix of andere doeleinden, dus het is hopen dat Sony dit met een firmware update gaat oplossen. Een groot probleem is het niet, maar vooral een beetje hinderlijk.

Het lijkt op een kinderziekte en daar heeft de PlayStation 5 er meer van. Zo zijn er berichten over downloadbugs, games die van harde schijven verdwijnen en ga zo maar door. Duidelijk is dat Sony nog wat werk aan de winkel heeft om dit soort probleempjes aan te pakken.