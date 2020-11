Nu het weekend voorbij is heeft het merendeel van de redactie eindelijk wat uurtjes aan hun gloednieuwe PlayStation 5 kunnen besteden. Het viel niet voor iedereen mee om er eentje te bemachtigen, maar dat hoeven we jullie niet uit te leggen. Naast positieve verhalen, zoals je ook in onze review kunt lezen, valt het op dat we gezamenlijk tegen heel wat problemen aanlopen. De ervaringen verlopen tot dusver niet vlekkeloos en daar zijn we overduidelijk niet alleen in. Om die reden hebben we besloten jullie een samenvatting te presenteren van de problemen waarmee de PlayStation 5 te maken kan hebben. Mocht je zelf ook een PlayStation 5 hebben en heb jij ook wat problemen? Laat het dan vooral in de reacties hieronder weten. Dit is zeker niet een volledig overzicht, maar dit blijven we wel aanvullen. Ook met eventuele oplossingen als die geboden worden.

De console crasht of loopt vast

Dit is verreweg het meest voorkomende probleem op de redactie. De console loopt vast. Dit gebeurt voornamelijk tijdens het gamen. In het meest gunstige geval krijg je een foutmelding met een blauwe achtergrond te zien, die je weg kunt klikken waarna de game zich afsluit en je het weer opnieuw kunt starten. Maar ook kan de PS5 op systeemniveau crashen waar games niks mee te maken hebben en ‘suspended’ worden. Dit kan tevens gebeuren als je een externe harde schijf met bijvoorbeeld PS4-games hebt aangesloten. Voor nu raden we je dus aan om de externe schijf los te koppelen en eventuele titels die je nog aan het spelen bent naar de interne schijf te kopiëren. Na een foutmeldingsscherm met dit keer een zwarte achtergrond kan je gelijk je game weer verder spelen. Het komt echter ook voor dat de console nergens meer op reageert, waarna je er noodgedwongen de stekker uit moet trekken om het weer aan de praat te krijgen. De console start dan weer op, repareert zichzelf en je kunt verder.

Status: Nog geen oplossing, maar workaround zoals beschreven werkt.

Games worden gedeïnstalleerd zodra je de disc verwijdert

Als je een game vanaf de disc installeert en je wisselt later naar een andere disc, dan verwijdert de console de geïnstalleerde game. Dit is niet altijd het geval, want het komt willekeurig voor en is vooral irritant. Er zit dan immers niets anders op dan de game opnieuw installeren. Je kunt het probleem omzeilen door niet handmatig voor kopiëren te kiezen als je een disc er in doet (die nog geïnstalleerd moet worden), maar de console het automatisch te laten doen. Indien dat niet gebeurt, dan moet je de console herstarten en het opnieuw proberen.

Status: Nog geen oplossing, maar workaround zoals beschreven werkt.

DualSense controller laadt niet (goed) op

Als de controller leeg is en je sluit het op de console aan om op te laden terwijl je verder speelt, lijkt het laden te worden gepauzeerd, waardoor de controller uiteindelijk uitvalt. Daarnaast lijkt een opgeladen controller langzaamaan leeg te lopen terwijl het niet daadwerkelijk wordt gebruikt.

Status: Voor nu opladen zonder een game te spelen.

Discs gaan spontaan draaien

Zoals je gisteren al kon lezen wil de PlayStation 5 eens per drie kwartier tot een uur de disc die je eventueel in de console hebt zitten aanslingeren zonder enige reden. Als je een andere game speelt, waar de disc niet voor bedoeld is, dan zou het laten draaien van de disc niet logisch zijn. Toch gebeurt dit en het is onduidelijk waarom de PlayStation 5 dit doet. Mogelijk is het een bug in de systeemsoftware.

Status: Nog geen oplossing.

Slaapstand

Het allerbelangrijkste is dat je de slaapstand NIET gebruikt. Deze modus pauzeert je game, staat remote play & control toe en zorgt ervoor dat je games en je save bestanden up to date blijven. Er zijn veel meldingen dat deze modus een kritische foutmelding veroorzaakt, waardoor de database herbouwd moet worden en je console mogelijk bricked. Om de slaapstand uit te zetten ga je naar Settings – System – Power Saving en kies daar voor Set Time Until PS5 Enters Rest Mode en zet daar bij opties op Don’t Put in Rest Mode. Sony heeft dit probleem al erkend en toegegeven dat het tot ernstige storingen kan leiden. Dit zullen ze dus gaan oplossen met een komende firmware update, maar wanneer die uitgerold zal worden is nog niet bekend.

Status: Bekend bij Sony, er wordt gewerkt aan een oplossing.

Tot zover onze ervaringen met de PlayStation 5 qua technische storingen en problemen. Voor de goede orde: de bovenstaande problemen hebben zich voorgedaan met games als Astro’s Playroom, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Godfall, NBA 2K21 en Devil May Cry 5: Special Edition. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn of updates plaatsen we dit artikel opnieuw, zodat we jullie op de hoogte houden.