Er lijkt geen week voorbij te kunnen zonder dat er geruchten over GTA VI de ronde doen. Inmiddels is het duidelijk dat Rockstar deeltje vijf nog even rustig door laat kabbelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, maar misschien dat de studio stiekem toch al een kleine hint naar het volgende deel heeft gedeeld.

De laatste teaser voor de nieuwe GTA Online update bevatte in de hoek een reeks aan cijfers, en een aantal enthousiastelingen zijn erop uitgegaan om te ontdekken wat ze betekenen. Wat blijkt? Het zijn coördinaten die – zodra ze ingevoerd worden op Google Maps – wijzen naar een plek in Virginia. Specifieker gezegd, de plek in kwestie lijkt van bovenaf de vorm van een “VI” te hebben, oftewel het Romeinse teken voor het getal “6”.

Het filmpje hieronder laat zien waar men het vandaan heeft en hoewel Rockstar dol is op het teasen van fans, is dit natuurlijk geen regelrechte aankondiging. Neem het tot die tijd dus met een korreltje zout.