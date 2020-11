Fans van ‘ouderwetse’ 3D platformgames werden afgelopen juli ongetwijfeld erg blij gemaakt. Toen werd Balan Wonderworld aangekondigd voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5. Van deze titel is nu een nieuwe trailer verschenen.

Balan Wonderworld bevat twaalf verschillende verhalen en één daarvan is ‘The Dolphin and the Diver’. De nieuwe video heeft betrekking op dit verhaal en dat kan je hieronder checken.