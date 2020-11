Tegenwoordig kunnen we de vergelijkingsvideo’s van bijvoorbeeld Digital Foundry niet meer wegdenken, het bekende YouTube-kanaal zal met de release van de nieuwe consoles dan ook overuren draaien om alles een faire beoordeling te geven. Eén van de games die ze onlangs onder de loep hebben genomen is DiRT 5 (lees hier onze review).

Eerder was via hen al te zien dat bijvoorbeeld Devil May Cry 5: Special Edition beter leek te draaien op de PlayStation 5, en nu mag ook DiRT 5 zich bij dat rijtje scharen. Na een zorgvuldige analyse blijkt namelijk dat de racer op Sony’s nieuwste console onder andere gebruik maakt van betere texture filtering én een gemiddeld hogere resolutie in Image Quality modus.

Ook in de performance modus komt de PlayStation 5 beter uit de bus, met verbeterde details tot gevolg. Omdat de PlayStation 5 echter (nog) geen support heeft voor Variable Refresh Rates zal het algehele beeld weer beter uit de verf komen op de Xbox Series X, die dat wél ondersteunt. VRR zal op een later punt toegevoegd worden middels een firmware update.