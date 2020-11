Mocht je nog geen PlayStation VR headset hebben, dan is de nieuwe bundel van Sony erg interessant om te overwegen. Via het PlayStation Blog heeft men aangekondigd dat ze met een PS VR Mega Pack bundel zullen komen later deze maand, maar de releasedatum is op dit moment nog niet duidelijk.

Hiervoor is het advies om de retailers in de Benelux even in de gaten te houden, ook voor de prijs gezien die ook nog onduidelijk is. Er zijn dus nog wat onzekerheden, maar wat wel zeker is, is dat dit pakket goed gevuld is.

In de doos tref je vanzelfsprekend een PlayStation VR headset en de adapter om de PlayStation Camera te gebruiken op de PlayStation 5 wordt er ook bijgeleverd. Die hoef je dus niet apart te bestellen. Verder zit er ook een camera bij, dus je bent gelijk klaar om aan de slag te gaan.

Uiteraard ontbreekt het deze bundel niet aan games en het gaat om de volgende vijf titels die er als vouchercode bijgeleverd zitten, waarmee je ze kunt downloaden:

PlayStation VR Worlds

Blood & Truth

Moss

Everybody’s Golf VR

Astro Bot: Rescue Mission

