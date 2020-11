The Last of Us kwam uit voor de PlayStation 3, maar kreeg later een remaster op de PlayStation 4. Volgens retailer Best Buy zal deze aanpak ook toegepast worden op het tweede deel.

Op de website van Best Buy staat op de pagina van The Last of Us: Part II beschreven dat de game voor de PS4 inclusief een ‘next-gen upgrade’ is. Nu is het spel wel voorzien van een update die het mogelijk maakt om de game met de DualSense te spelen, inclusief haptische feedback, maar dat wordt waarschijnlijk niet bedoeld.

De vraag is nu of Best Buy een fout heeft gemaakt of dat er daadwerkelijk een PlayStation 5-upgrade op de planning staat. De tijd zal het leren, hoewel wij de kans vrij groot achten als we naar de geschiedenis kijken.