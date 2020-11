We komen iedere dag steeds dichterbij 10 december; de (huidige) releasedatum van Cyberpunk 2077, maar het ziet ernaar uit dat de ambitieuze RPG dan ook echt op die dag zal verschijnen. CD Projekt RED heeft eerder al verteld dat het hoofdverhaal korter zal zijn dan dat van The Witcher 3: Wild Hunt, maar dat de game tot de nok toe gevuld is met verhalen om te ontdekken.

Dit lijkt Łukasz Babiel – tester en QA Lead bij CD Projekt RED – via een bericht op Twitter nog maar eens te bevestigen. De beste man deelde namelijk een tweetal afbeeldingen waarmee hij toont een nieuw spel opgestart te hebben met de Nomad Lifepath (lees hier meer over de verschillende Lifepaths) en dat de teller inmiddels op ruim 175 uur staat.



Babiel zegt hierbij ook dat hij deze foto niet heeft genomen toen hij een playthrough had afgerond en dat het aantal uren dus nog verder op kan lopen. Het ziet er dus naar uit dat Cyberpunk 2077 inderdaad meer dan genoeg content heeft om te beleven. Of dat ook echt waar is, gaan we merken op 10 december.