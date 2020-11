Ubisoft beloofde voor de release van de nieuwe current-gen systemen dat hun najaarstitels allemaal cross-gen aangeboden zouden worden. Dus als je een game voor de PlayStation 4 koopt, kan je die gratis upgraden naar de PlayStation 5. Dit is van toepassing op hun twee recente titels Assassin’s Creed: Valhalla en Watch Dogs: Legion, alsook voor Immortals: Fenyx Rising, die in december verschijnt.

Helemaal vlekkeloos verloopt het upgraden echter niet, want veel gamers hebben moeite om de upgradefunctie in de PlayStation Store te vinden. Ubisoft is hier inmiddels van op de hoogte en heeft bij Eurogamer aangegeven dit te onderzoeken. Dus mocht je de optie echt nergens kunnen vinden, dan zul je even geduld moeten hebben. Je hebt er recht op, dus vroeg of laat zal het opgelost worden.

In afwachting van een daadwerkelijke oplossing biedt Ubisoft nu een stappenplan aan van wat mogelijk tot een goed resultaat kan leiden.

Stop de PS4-disc van de game in kwestie in de PlayStation 5 Ga naar de game hub van de PS4-game en selecteer ‘Bekijk product’ Kies de upgrade optie in de game hub en bekijk de opties Kies de download optie en download de content Na de download zou je de PS5-versie kunnen spelen zolang de PS4-disc in de console zit

Mocht dat niet lukken, dan is er een workaround door een Turks PSN-account aan te maken als tweede account. Via dat account zou je dan onder je primair ingestelde account de game kunnen downloaden. Een andere optie is je regio aanpassen naar Turkije. Een wat vreemde oplossing, maar mensen melden dat dit in sommige gevallen werkt.