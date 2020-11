Als je de RPG The World Ends with You wil spelen, dan zal je een Nintendo DS of Nintendo Switch moeten hebben, want de game is nooit op andere platformen verschenen. Square Enix heeft nu echter een nieuw deel aangekondigd en dat deel zal ook naar de PlayStation 4 komen.

De aankondiging van NEO: The World End’s with You wordt vergezeld met een nieuwe trailer en die kan je hieronder bekijken. De video laat de aparte visuele stijl zien, alsmede wat gameplaybeelden. De trailer verklapt ook dat er veel nieuwe personages in de game zullen zitten, inclusief een nieuwe held, genaamd: Rindo.