F1 2020 is inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar en in onze review heb je destijds kunnen lezen dat de game de moeite waard is. Mocht je de game nog niet in bezit hebben en een aanschaf overwegen, dan is het wellicht interessant om eerst de trialversie even uit te proberen, die vandaag door Codemasters is uitgebracht.

In deze versie van de game kun je de basis ervaren in verschillende modi, zo kun je aan de slag in My Team, is er split-screen aanwezig en eventuele vooruitgang die je boekt kan je meenemen naar de volledige versie mocht je die naderhand aanschaffen.

Bij interesse kan je de trial van F1 2020 hier uit de PlayStation Store downloaden.