Een van de grafische showcases voor de PlayStation 5 is natuurlijk Spider-Man: Miles Morales, die vorige week samen met de PlayStation 5 in Europa gelanceerd werd. Velen zijn optimaal van de game aan het genieten en als je nog wat meer over deze titel te weten wilt komen, dan hebben we een interessante video voor je.

Sony en Insomniac Games hebben een nieuwe video uitgebracht waarin ze ons een blik achter de schermen gunnen. Verschillende betrokken personen vertellen meer over het personage, de game, de wereld en ga zo maar door. Even een minuut of vier vrij? Druk hieronder op play en geniet.