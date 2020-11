Special: Anoniem en beschermd gamen met CyberGhost – Een VPN is vandaag de dag meer regel dan uitzondering, gezien het je in staat stelt om je enigszins anoniem op het internet te begeven. Dit is voor normaal surfgedrag erg prettig, gezien je privacy gewaarborgd blijft, maar hoe zit dat met games? De mogelijkheden qua volgen, activiteiten en functies nemen als maar toe, zonder dat je er bewust bij stilstaat dat ook dat een stukje van je privacy is. Dit kun je beschermen met een VPN-service die specifiek op gaming is gericht, waar we vandaag even nader naar kijken.

Een VPN gebruiken tijdens het gamen

Normaliter is het gebruikelijk dat je een applicatie installeert die een VPN-verbinding kan realiseren, maar dat is op de PlayStation natuurlijk een iets ander verhaal. Er zijn immers geen specifieke applicaties voor de console beschikbaar, maar dat betekent niet dat je niet achter een VPN kunt gamen. CyberGhost heeft hier over nagedacht, zo kun je met een specifieke applicatie voor pc alsnog de VPN op je console aansturen, zij het op enige afstand terwijl je de volledige controle blijft behouden.

Eigenlijk werkt het heel erg simpel, want je kunt via de applicatie op pc of een ander apparaat ervoor zorgen dat elke verbinding via dat platform verloopt. Dit uiteraard weer via de VPN-applicatie, zodat alle verbindingen via een centraal punt gaan, wat je zelf kan controleren via de VPN-instellingen. Dit zonder het verlies van snelheid of functies van het systeem dan wel de software. Met andere woorden: Je merkt er niets van, maar de bescherming neemt wel toe en je bent anoniem bezig. En dat komt met een paar voordelen.

Verschillende voordelen

Een van de belangrijkste voordelen van een VPN is algemeen bekend en dat is dat je je anoniem op het internet begeeft, waarbij je handelingen niet gevolgd kunnen worden. Als het puur op gamen aankomt is het via een VPN niet langer mogelijk om je persoonlijke locatie te traceren, waardoor niet achterhaald kan worden vanaf welke plek je speelt. Waar dan ook ter wereld. Maar ook games die bijvoorbeeld enkel in bepaalde landen beschikbaar zijn voor aankoop, die kun je nu bereiken doordat je jouw locatie via de VPN wereldwijd in kan stellen.

Hierdoor ontstaat de situatie dat je volgens de geolock in de juiste regio zit, waardoor je de game in kwestie alsnog kunt aanschaffen, downloaden en spelen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor wedstrijden waar je graag aan deel zou willen nemen. Als die ene wedstrijd je goed in de oren klinkt, maar je kan officieel niet meedoen, dan is dat te omzeilen via de VPN. Weet wel dat je goed op de voorwaarden moet letten, want het heeft geen zin om deel te nemen als je niet aan de voorwaarden kan voldoen. Ook kan je hiermee via een andere regio het aanbod van Netflix in andere landen checken, zodat je niet gebonden bent aan wat er uitsluitend in de Benelux beschikbaar is.

Met een lidmaatschap op CyberGhost VPN heb je op alle besturingssystemen toegang tot je account en de applicatie, en je kunt met één lidmaatschap zeven apparaten op hetzelfde moment gebruiken.

Optimaal gamen

In feite word je meer anoniem tijdens het gamen wat je de nodige voordelen oplevert, zoals omschreven. Wat hier eveneens onder valt is dat je beschermd bent tegen DDoS aanvallen en ook geblokkeerde streams of content op basis van geolocatie is hiermee te zien en volgen. Maar als het puur op gamen aankomt kan een eventuele internetprovider restrictie eveneens ingedamd worden. Zo is het mogelijk om via de VPN een optimale verbinding te realiseren als een provider de bandbreedte voor online gamen doet beperken. Via deze verbinding zul je merken dat lag, ping tijden en meer eventuele belemmeringen afnemen of verdwijnen, waardoor gamen meer soepel verloopt.

In de directe praktijk is het gebruik van CyberGhost voor de bescherming van je privacy en om bepaalde beperkingen op te laten heffen erg praktisch. Het geeft je immers meer mogelijkheden terwijl je er niets van merkt bij het gebruik van internet. De applicatie installeren en instellen is voldoende en daarmee ben je beschermd. Dit beperkt zich uiteraard niet tot de games alleen, want de VPN kun je ook voor normaal surfgedrag, mobiele platformen en nog veel meer gebruiken. Dit is extra interessant nu, want momenteel kun je gebruikmaken van een promotionele Black Friday-actie.

Als je een lidmaatschap op CyberGhost afsluit voor drie jaar, dan krijg je er drie maanden gratis bij en de kosten bedragen slechts €2,- per maand. Dit is een korting van maar liefst 83% op de reguliere prijs en daarbij geniet je van alle voordelen die CyberGhost te bieden heeft. Je kunt tot 30 november gebruikmaken van deze deal, gebruik daarvoor deze link. CyberGhost biedt de garantie dat als het niet bevalt, dat je binnen 45 dagen je geld terug kunt vragen en krijgt. En bij vragen omtrent de dienst of applicatie kan je 24/7 terecht bij de Customer Support service.