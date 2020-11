Review: Bugsnax – Eerder dit jaar was daar de presentatie waar uiteindelijk de PlayStation 5 uit de doeken werd gedaan. Eén van de eerste games die daar ook zijn opwachting maakte was Bugsnax, een wel heel vreemde eend in de bijt. Destijds was nog niet goed op te maken wat Bugsnax nou precies voor type game zou worden, maar inmiddels zijn we een paar maanden verder en hebben we Bugsnax als gratis PS Plus game kunnen binnenhalen. Een goed moment dus om voor de tv plaats te nemen met een schaal (bug)snax ernaast, zodat we eens kunnen uitvogelen wat deze game nu allemaal te bieden heeft.

Een kleurrijk feestje

Dat is om te beginnen een zeer kleurrijke wereld, waarin we als het ware komen binnenvallen. Wat gelijk opvalt is dat door de visuele manier waarop de game zich presenteert, werkelijk alles wat je ziet van het scherm afspat. Van de diverse schepseltjes tot aan alles wat je verder in de wereld tegenkomt. Geen enkele omgeving of personage springt er qua vormgeving negatief uit, bovendien wordt het zeer scherp weergegeven in hoge resolutie. Maar dat wel met de nuance dat het geen grafische showcase voor de console is, want het ziet er niet ‘next-gen’ uit. Afijn, dit kleurrijke gebeuren maakt het tot een feest om te verkennen, ook de gebieden die de game later te bieden heeft, daar waar die aanvankelijk afgesloten zijn. Om daar toegang toe te krijgen dien je het verhaal te volgen en zo ontdek je stap voor stap meer van de wereld.

Zo zul je een strand op gaan, wandel je door een woestijn en je komt in een besneeuwd gebied terecht. De hele wereld is dankzij de visuele stijl, die vergelijkbaar is met die van een animatiefilm, zo uitnodigend dat je regelmatig toch net even langer door blijft spelen. Terwijl je dat doet komen wij aan bij de audio en ook op dat punt heeft de game het prima voor elkaar. Alle geluiden die afkomstig zijn van de personages versterken precies die absurde vibe, die de game je presenteert. Wat hierin ook goed helpt is de olijke tune die je door de game heen hoort. Hoewel het audiovisueel nergens baanbrekend is, kunnen we er niet omheen dat het er gezamenlijk erg appetijtelijk uitziet.

Filbo de burgemeester

Vanaf het moment dat je de game begint is het verhaal nog vrij vaag. Want vrij plotseling treed jij de wereld binnen en al gauw kom je erachter dat je onderzoeksjournalist van beroep bent . Dit dankzij Filbo, die juist daarom jouw hulp inroept. Filbo is een blauw gekleurd mannetje wat nog het meest lijkt op een kleine Barba Pappa. Hij is door omstandigheden benoemd tot burgemeester van het gebied wat je binnengetreden bent. Jij bent Filbo’s laatste redding, het is namelijk zijn doel om ervoor te zorgen dat het plaatsje Snaxburg niet verlaten blijft en daardoor in de vergetelheid raakt

Vanwege je beroep is het daarom aan jou de schone taak om alle andere Grumpuses (zo heten de andere personages) weer terug te brengen naar het plaatsje Snaxburg. Dat ligt er nu verlaten bij en het is de bedoeling dat dit weer een levendige plek wordt. Dit brengt ons gelijk ook bij het volgende punt, om alle Gumpuses mee terug te krijgen moet je ze elk individueel verschillende soort bugsnax voeren. Bugsnax’ zijn hele aparte wezentjes. Dit kunnen wandelende spareribs, rondrennende oreokoekjes, wandelende broodjes hotdog, rennende cheeseburgers, rondvliegende pizzapunten en nog veel meer zijn.

Absurde wezentjes kruisen je pad

Juist door alle absurditeit waarmee je hier te maken krijgt is het werkelijk een feest om elk klein en groot snax-beestje te zien. Elk wezentje wat je tegenkomt is gebaseerd op eten en dat maakt het zo bizar en tegelijkertijd ook nuttig om te gebruiken voor de Grumpuses. Het is vrij uitzonderlijk wat er allemaal langskomt, maar juist de aanwezigheid van zulke creatieve figuren is een sterk punt van de game. Je gelooft domweg je ogen niet, want net als je denkt alles wel gezien te hebben, dan kom je het volgende zeer creatief vormgegeven schepsel tegen.

De absurde presentatie van de game verbloemt enigszins de wat eentonige en daarmee ook simpele structuur van de gameplay. Waar het kortweg op neerkomt is dat je in opdracht van elke Grumpus op zoek moet naar verschillende snacks om die vervolgens weer aan hen te kunnen voeren. Dit klinkt wat simpel, maar toch is hier zeker sprake van enige uitdaging. Het is namelijk nog best een klus om erachter te komen hoe je een bepaalde wandelende of vliegende snack nu precies kunt vangen.

Schiet ketchup met je katapult

Daarvoor krijg je verschillende tools tot je beschikking, zoals een soort vangnet en een kleine trampoline. Dergelijke attributen zul je ook met elkaar moeten combineren, waarbij je zelfs af en toe van andere wezentjes gebruik moet maken om weer een specifieke bugsnax te kunnen vangen. Om een voorbeeld te geven: Als je een Bunger (hamburger) wilt vangen, dan moet je met een katapult ketchup op dit wezen schieten en daardoor wordt een andere Bunger aantrokken. Als die Bunger er vervolgens – door de aantrekkingskracht van de ketchup – tegenaan knalt, zal degene met ketchup gedesoriënteerd raken en dan is dat voor jou het moment om de Bunger te vangen met je vangnet.

En zo zul je keer op keer voor een uitdaging geplaatst worden in de zin van hoe je een bepaalde Bugsnax kunt vangen. Hierbij dien je de verschillende attributen te gebruiken, dit met elkaar te combineren en kijk ook zeker even goed rond. Dit omdat de omgeving ook een bepaalde rol kan spelen. Om dat uit te vogelen kan je best lang bezig zijn, waar nog alle zij-missies bijkomen evenals de andere bugsnax die je kunt ontdekken. Er valt zodoende buiten het hoofdverhaal nog een hoop te beleven, waardoor je uiteindelijk behoorlijk meer tijd aan de game kwijt bent dan je misschien op voorhand zou verwachten. Dit ondanks het enigszins repetitieve karakter van de gameplay.

Tot slot maakt Bugsnax natuurlijk ook gebruik van de features die de DualSense controller te bieden heeft. Het gaat niet zo diep als in bijvoorbeeld Astro’s Playroom, maar op zijn eigen manier is het best creatief. Als je een bugsnax te pakken hebt via een van je attributen, dan hoor je de bugsnax in kwestie zijn naam uitspreken via de speaker in de controller. Elk wezentje heeft hierin zijn eigen naam en uitspraak, wat een geinige extra is. Wat betreft de haptische feedback, elke stap die je neemt bij een sprint voel je in de controller terug en de adaptieve triggers hebben ook zo hun effect. Bij het aanspannen van de katapult zul je bijvoorbeeld een pulserend gevoel krijgen en op die manier maakt Bugsnax op een aardige wijze gebruik van de controller features.