Zoals al even bekend is zou Nuketown ’84 naar Call of Duty: Black Ops Cold War komen en de release van deze map is bijna een feit. Vanavond om 19.00 uur zal de update die deze map beschikbaar maakt geïnstalleerd kunnen worden en nadien kun je op deze map aan de slag.

Dit is de eerste van vele post-launch updates die voor de shooter gepland staan, dus er zit nog veel meer in de pijplijn. Samen met de release van deze map is er ook een 24/7 playlist voor Nuketown ’84 aan de game toegevoegd, zodat je continu op deze map kunt blijven spelen.

Tot slot hebben we nog de patch notes van de laatste update voor je, zie de details hieronder.

Multiplayer Adjusted Hardpoint spawn logic to reduce average travel time to active Hardpoints.

Adjusted enemy weighting for spawns in Crossroads Strike and Armada Strike.

Addressed a UI error that could sometimes occur when loading into a match of Fireteam: Dirty Bomb on Ruka.

Addressed an issue that would prevent Flak Jacket from properly protecting the player from explosive damage in Hardcore modes. Zombies Addressed an issue where the player could earn Field Upgrade charge while their Ring of Fire was currently activated.

Addressed an issue that sometimes caused zombies to use their ranged attack unexpectedly.

Addressed a rare issue that could rarely cause the Megaton to be permanently invincible after splitting.

Added various stability fixes.

Vanavond om 19.00 uur gaat er ook een dubbel XP actie van start, dit is van toepassing op je level en je wapen. Dit zal beschikbaar zijn tot maandag 30 november.