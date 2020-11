FIFA 21 is natuurlijk al even verkrijgbaar, maar met de release van de nieuwe consoles zit er nog een upgrade aan te komen. Deze gratis upgrade voor kopers van de game is vanaf 4 december beschikbaar om te downloaden, waarmee je een echte ‘next-gen’ ervaring in FIFA kan beleven.

Hoewel het nog even geduld is voordat deze update uitkomt, heeft EA Sports nu wel de eerste details gedeeld. De vooruitgang die direct zichtbaar is zit hem vanzelfsprekend in het visuele aspect, want dankzij de toevoeging van ‘LiveLight Rendering’ zal de belichting van een forse update voorzien worden. Het resultaat zal een schitterende weergave van de stadions zijn, wat bijdraagt aan de beleving van de sport. Ook de spelers zullen er hierdoor mooier uitzien en er wordt een nieuw gameplay cameraperspectief toegevoegd.

Qua gameplay gaat de game er gevoelsmatig ook op vooruit, letterlijk, want de haptische feedback reageert meer specifiek op wat er op het veld gebeurt. Als je met links schiet, dan voel je links in de controller de feedback gaan en ook bij tackles, het nemen van vrije trappen en meer zul je een meer gerichte feedback via de controller krijgen. De adaptieve triggers hebben een effect met betrekking tot de spelers. Als een voetballer moe is, zul je dat met de triggers voelen.

Tot slot worden er een hoop nieuwe spelersanimaties toegevoegd voor een nog meer realistische weergave van het voetbal en de PreMatch Live vertoningen zijn ook verder uitgebreid met meer cinematics om je nog meer in het voetbalgevoel onder te dompelen.