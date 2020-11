Update: De volledige trailer is nu ook beschikbaar, zie helemaal onderaan.

Origineel bericht: Over iets meer dan een week kunnen we dan echt aan de slag gaan met Immortals: Fenyx Rising. De game – die eerder bekend stond als Gods & Monsters – is geboren uit een glitch in het eerdere Assassin’s Creed: Odyssey en gaat dus vol gas verder in die Griekse mythologische stijl.

Om ons alvast warm te maken voor de aankomende release heeft Ubisoft een reeks geanimeerde teasers gemaakt, die ons een korte glimp geven van de stijl en setting. De volledige geanimeerde trailer is ook onderweg en die zullen we natuurlijk delen zodra die vrijgegeven is. Uiteraard kun je de teasers hieronder bekijken.

Immortals: Fenyx Rising verschijnt op 3 december voor de PlayStation 5, PlayStation 4, pc, Nintendo Switch en de Xbox One|Series consoles.







Animatietrailer