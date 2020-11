Hitman is in 2016 als een ware feniks uit zijn as herrezen na het immer teleurstellende Hitman: Absolution. Nu, enkele jaren later, is IO Interactive hard aan het sleutelen aan alweer het “derde” deel in de reeks. Eén van de hoogtepunten van de reboot zijn de verschillende, exotische locaties die je kunt bezoeken en dat zal in Hitman III niet anders zijn.

Met de onderstaande trailer heeft men namelijk onthuld dat Agent 47 onder andere Chongqing gaat bezoeken. De Chinese stad bruist natuurlijk van de sfeer door de zware regen en de bakken met neonverlichting, wat de Deense studio zo goed mogelijk heeft nagemaakt.

Hitman III verschijnt op 20 januari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, pc, en de Xbox One|Series consoles.