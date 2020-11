Ubisofts Rainbow Six Siege is al sinds 2015 één van de meest populaire shooters op de markt en met de komst van de nieuwe consoles hopen we natuurlijk dat we deze geweldige multiplayer ervaring kunnen meenemen.

Ubisoft heeft heugelijk nieuws: via een bericht op het PlayStation Blog laten ze weten dat Rainbow Six Siege vanaf 1 december beschikbaar is voor de PlayStation 5. Op diezelfde datum zal ook het vierde seizoen van Year 5 van start gaan.

Mocht je de game al bezitten voor de PlayStation 4, dan ontvang je – zoals eerder aangekondigd – een gratis upgrade naar de PlayStation 5 versie. Let wel op dat je een fysieke game alleen kunt upgraden als je PS5 beschikt over een disc drive.

De game zal gebruik gaan maken van de snellere hardware middels de Performance en Resolution modi. In de eerdergenoemde modus zal de game zich erop richten om een framerate van 120 frames per seconde te behalen met een dynamische 4K resolutie. In de Resolution modus kun je daarentegen een native 4K resolutie verwachten, ten koste van een lagere framerate: 60 frames per seconde.

Tevens is Rainbow Six Siege ook aangepast om te werken met de DualSense controller. De R2 trigger zal de weerstand van een echte trekker simuleren en bijvoorbeeld lichter aanvoelen bij een pistool dan bij een aanvalsgeweer. Ten slotte zijn snellere laadtijden ook van de partij middels de SSD en je kunt natuurlijk met de overstap je progressie en eerder verkregen items gewoon meenemen naar de PlayStation 5.