Dat Warframe de overstap zou maken naar next-gen consoles, dat was al even bekend, maar ontwikkelaar Digital Extremes bleef vooralsnog stil over wanneer dat precies zou gebeuren. Die stilte is nu doorbroken.

Uit een recent statement van de ontwikkelaar wordt namelijk duidelijk dat de PS5-versie van Warframe vanaf 26 november speelbaar zal zijn. Jawel, we kunnen dus morgen al met Warframe in 4K op 60 fps aan de slag op onze PS5-consoles. Je savefiles worden bovendien overgezet tussen je PS4- en PS5-versie én PlayStation Plus leden krijgen ook nog eens een gratis booster pack met allerlei beloningen.

Een next-gen Xbox-versie is momenteel ook in de maak, maar heeft nog geen releasedatum ontvangen.