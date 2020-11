Het is al even bekend dat de timed-exclusive Deathloop gebruik zal maken van de unieke features van de DualSense. Bethesda’s senior content manager, Anne Lewis, heeft nu op het PlayStation Blog laten weten hoe de game hier precies mee om zal gaan.

De informatie die al bekend is, is dat haperende geweren ervoor zorgen dat de triggers daadwerkelijk blokkeren. Hier blijft het echter niet bij. Er zijn verschillende schietijzers aanwezig in de game en elk wapen zal anders aanvoelen. Als je aan het schieten of herladen bent, dan zal elk wapen je een andere sensatie geven dankzij de haptische feedback. De adaptieve triggers laten je de trekker voelen en diens terugslag.

Niet alleen kan je de geweren voelen, maar ook elke beweging die je personage maakt zorgt voor een gevoelssensatie. Maak je een sprong en kom je terecht in de sneeuw? Dan zal dit ook te voelen zijn dankzij de DualSense.

De speaker van de PlayStation 5-controller wordt ook gebruikt om de ervaring van Deathloop te vergroten. Kogels die rakelings langs je heengaan, de klik van je wapen als je door je munitie heen bent en het piepen van een nabijgelegen mijn zijn maar een aantal dingen die te horen zullen zijn uit de speaker van de DualSense controller.