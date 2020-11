Red Dead Online is een onderdeel van Red Dead Redemption 2 en om dat te kunnen spelen moet je de game in z’n geheel aanschaffen. Rockstar Games heeft echter besloten om de twee componenten los van elkaar te trekken en dat met ingang van 1 december. Vanaf de genoemde datum zal Red Dead Online los te koop aangeboden worden in de PlayStation Store voor een introductieprijs van ongeveer vijf euro.

Dit is een kwart van de normale prijs, wat zoveel zegt als dat de reguliere verkoopprijs rond de twintig euro zal zijn. Deze aanbieding is tot 15 februari 2021 van kracht, nadien zal Red Dead Online voor de normale prijs verkocht worden. Vanzelfsprekend zijn alle updates na 1 december voor de game geheel gratis beschikbaar voor een ieder die de game los bezit of er toegang toe heeft via Red Dead Redemption 2.

Red Dead Online zal als los component 123GB van je harde schijf vereisen en als je later alsnog Red Dead Redemption 2 wilt spelen – mocht je die niet bezitten – dan kun je die via de game aanschaffen.