Begin dit jaar verscheen het derde deel in de Monster Energy Supercross franchise en ontwikkelaar Milestone is sinds die release met het vierde deel aan de slag gegaan. Deze game is nu officieel aangekondigd en verschijnt op 11 maart 2021 en dat voor verschillende platformen.

Zo mogen we de racer verwachten voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Stadia. Net zoals voorheen bestaat de game uit het officiële seizoen inclusief alle tracks en stadions waarop en in geracet wordt. Dit inclusief de zeven Salt Lake City varianten.

Nieuw is de introductie van een heuse carrière modus waarin spelers onderaan de ladder beginnen om zich een weg naar de 250XS en 450SX categorieën te banen. Middels een uitgebreid skilltree systeem kunnen spelers hun vaardigheden ontwikkelen en punten daarvoor zijn te verkrijgen door te racen, deelname aan speciale evenementen, trainingen volgen en meer.

Verder keren alle andere bekende elementen uit voorgaande games terug en hieronder check je de trailer.