Laten we even heel eerlijk zijn: de launch van de PS5 was een groot succes, maar verliep enorm chaotisch. Een gloednieuwe console bemachtigen op launch day bleek een helse taak, aangezien de beschikbare voorraad toch wel beperkt was. Pre-orders vlogen aan lichtsnelheden de deur uit en velen bleven ontgoocheld achter toen bleek dat een bepaalde winkel geen consoles meer aan te bieden had. Hoe komt het dan dat al die consoles zo snel verkocht waren? Jammer genoeg zit daar een reden achter.

Op verschillende sites kan je vandaag nog steeds een PS5 aanschaffen, maar vaak zal die console je een hele hoop flappen kosten. Lees: meer dan de vraagprijs van €499,99. Deze consoles zijn opgekocht door zogenaamde ‘stock scalpers’, personen die een PS5-console hebben gekocht met het doel om die uiteindelijk met een hogere prijs door te verkopen. Deze praktijk is niet nieuw, maar werd in enorm grote getale toegepast op de PS5, zo meldt Business Insider.

In het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld een organisatie van scalpers actief, die erin slaagde om zo’n 3.500 consoles op te kopen met behulp van bots. Deze groep wist op welke momenten pre-orders live zouden gaan bij bepaalde winkelketens en kon zo op voorhand anticiperen wanneer ze hun slag moesten slaan. Je kan lid worden van de groep, tegen betaling uiteraard, zodat jijzelf een PS5-console kan ‘scalpen’. Onschuldige mensen die een PS5 willen kopen, zijn uiteraard het slachtoffer van deze situatie.

Schandalige praktijken of een eerlijke manier om geld te verdienen? Wij laten het even in het midden…