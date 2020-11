De maand november is alweer bijna voorbij en deze maand hebben PlayStation Plus abonnees geen reden tot klagen gehad. Ze kregen op de PlayStation 4 immers Middle-earth: Shadow of War en Hollow Knight: Voidheart Edition, en op de PlayStation 5 de game Bugsnax.

Nu december voor de deur staat is het tijd voor een nieuwe line-up onder PlayStation Plus en die heeft Sony zojuist via het PlayStation Blog bekendgemaakt. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen abonnees op de service Rocket Arena en Just Cause 4 voor de PlayStation 4 downloaden.

Als derde game zit ook Worms Rumble erbij, die je zowel op de PlayStation 4 als PlayStation 5 kunt spelen. Je krijgt dus ditmaal in tegenstelling tot Bugsnax wel de cross-gen bundel van de game.