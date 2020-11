Op 4 december zal de prequel van Remnant: From the Ashes in de winkel liggen, genaamd: Chronos: Before the Ashes. THQ Nordic heeft van deze actie-RPG een nieuwe video vrijgegeven, die je laat zien en weten wat de game te bieden heeft. Deze video kan je onder dit bericht checken.

In Chronos: Before the Ashes speel je als een naamloze held die probeert te ontsnappen uit ‘The Labyrinth’. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, want buiten het verwarrende doolhof zijn er ook verschillende monsters aanwezig die je het leven zuur maken.