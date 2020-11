Recent werd er Cyberpunk 2077 gameplay vrijgegeven dat draaide op een Xbox en CD Projekt RED beloofde toen dat ze ook footage van de game draaiende op de PlayStation zouden delen. Die belofte lossen ze nu in met het delen van een nieuwe gameplayvideo, die je hieronder kunt checken.

In deze video zie je zowel beelden van de PlayStation 4 versie draaiende op een PlayStation 4 Pro, alsook beelden van de game op de PlayStation 5. Hierbij geldt wel dat het via backwards compatibility gaat. Beelden van de PS5-upgrade moeten we je dus nog schuldig blijven.