Zojuist is er een nieuwe firmware update uitgebracht voor de PS5 met versienummer 20.02.02.26.00.00-00.00.00.0.0. Dit zijn overigens de nieuwe ontiegelijk lange strings die Sony gebruikt om versienummers mee aan te duiden, maar in de volksmond houden we het gewoon even op 2.26. De vorige firmware versie was namelijk 2.25 – met string 20.02.02.25.00.00-00.00.00.0.0.

Enfin, deze update brengt een aantal stabiliteit fixes met zich mee, iets wat ook wel hard nodig is. Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen zijn er nogal wat problemen momenteel met de console, dus het is prettig om te zien dat dit nu gefixt wordt.

Welke onderdelen deze firmware update precies aanpakt is nog onduidelijk, maar laten we hopen dat Sony hier nog wat uitgebreidere info over vrij gaat geven later vandaag.

De firmware is nu beschikbaar en is vereist om te hebben mocht je gebruik willen maken van het PlayStation Network.