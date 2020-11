Via Twitter heeft Sony PlayStation laten weten dat ze zeer onder de indruk zijn van de grootste console launch ooit voor het bedrijf. Het aantal belangstellenden die een PS5 willen bemachtigen is gigantisch en het lukte Sony niet om bij de release meteen iedereen te voorzien van een nieuwe console.

Zij melden nu dat er nieuwe voorraad onderweg is die nog voor het einde van dit jaar terecht zal moeten komen bij retailers. Wanneer precies wordt niet aangegeven, maar Sony raadt iedereen aan om in contact te blijven met de lokale retailers, zodat je bij de nieuwe voorraden zit.

Het is een kwestie van tijd totdat retailers zelf gaan communiceren wanneer er weer voorraad is, mocht dit voorbij komen dan lees je dat uiteraard op PSX-Sense.

De PS5-launch was onze grootste console launch ooit en daarvoor willen we alle gamers bedanken. De vraag naar PS5 is gigantisch. We kunnen echter bevestigen dat er meer consoles beschikbaar zullen komen bij onze retailers vóór het einde van dit jaar. Hou hun kanalen in de gaten.

— PlayStation Nederland (@PlayStationNL) November 25, 2020