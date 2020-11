Terwijl menig speler er al gauw 20 uur over doet, heeft de bekende speedrunner Distortion2 een manier gevonden om Demon’s Souls in minder dan 20 minuten uit te spelen. Dat kan alleen door gebruik te maken van “wrong-warping” en “force quit”. Dit is een manier om de archstones die in Demon’s Souls als checkpoints fungeren, vergelijkbaar met de bonfires in Dark Souls, uit te buiten. In de onderstaande video laat Distortion2 precies zien hoe dat werkt. Mocht je de game nog niet gespeeld hebben, wees dan gewaarschuwd voor spoilers.

Dankzij deze manier van uitbuiten kun je dus heel snel enorme stukken van de game overslaan. Sterker nog, je kunt direct naar eindbazen zoals de Dragon God of Old King Allant gaan, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De speedrun vergt wel enige voorbereiding. Zo is er eerst met een ander personage bij de Phalanx archstone opgeslagen, voordat het speedrun personage wordt aangemaakt. Op die manier kan het openingslevel worden overgeslagen. Eerder speelde Distortion2 DOOM Eternal in minder dan een uur uit.