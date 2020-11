Ontwikkelaar NetherRealm Studios heeft het Klassic MK Movie Skin Pack voor Mortal Kombat 11 onthuld. Het DLC-pakket bestaat uit skins die gebaseerd zijn op de personages zoals die te zien waren in de Mortal Kombat cultfilm uit 1995. Christopher Lambert (Raiden), Linden Ashby (Johnny Cage) en Bridgette Wilson-Sampras (Sonja) vertolken opnieuw hun rollen uit de film en hebben ook speciaal voor deze DLC nieuwe dialogen opgenomen.

Het pakket kost €5,99 en is direct verkrijgbaar op alle platformen waar Mortal Kombat 11 beschikbaar op is. Onlangs is ook Mortal Kombat 11 Ultimate gelanceerd, echter maakt deze DLC daar geen deel van uit. Ben je te jong om iets van de cultfilm te hebben meegekregen? Wees gerust, de onderstaande video laat je zien en horen hoe het er voor de oudgedienden mid jaren negentig aan toe ging.