Door de pandemie werken de meeste ontwikkelaars op dit moment vanuit huis. Dit bevalt over het algemeen goed en Square Enix wil dit nu ook permanent aan hun werknemers aanbieden.

De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft intern een enquête gehouden en daaruit bleek dat 80% van de medewerkers/ondervraagden heel positief gestemd is over het vanuit huis moeten werken. Square Enix biedt nu als resultaat zijn personeel de keuze om permanent vanuit huis te werken en dit gaat op 1 december al in. Mocht dit toch niet bevallen, dan kan dit elke nieuwe maand worden aangepast, zodat degene gewoon weer op kantoor komt werken.

Als er gekozen wordt voor thuiswerken, dan moet men minimaal drie dagen per week vanuit huis arbeid verrichten. Dezelfde drie dagen gelden ook als men kiest om gewoon op kantoor te werken. Men kan dus ook gedeeltelijk thuis en op kantoor zijn.

Volgens Square Enix zal deze keuze zorgen voor meer productiviteit en hun personeel helpen om de ideale woon/werk-situatie te creëren. Tevens kan het bedrijf zo anticiperen op eventuele rampen en veranderingen qua werk. En nu zij de stap zetten is het waarschijnlijk een kwestie van tijd tot er meer ontwikkelaars en uitgevers volgen.

“In so doing, the company hopes not only to create a flexible and diverse working environment, but also to further bolster productivity and help employees achieve the optimal work-life balance. The additional options this programme creates will also enable the company to recruit more diverse human resources, as well as to establish an organisation capable of adapting to unexpected developments such as disasters and changes in employment models.”