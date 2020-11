Hoewel PlayStation VR nagenoeg volledig backwards compatible is met de PlayStation 5, zijn we natuurlijk vooral heel nieuwsgierig naar wat een eventuele opvolger ter tafel gaat brengen. Jim Ryan verkondigde onlangs nog dat de nieuwe console een VR-ervaring zal krijgen die bij de PS5 past, zonder verder op details in te gaan.

Nu heeft een opgeduikeld patent mogelijk toch wat onthuld over deze nog mysterieuze PlayStation VR 2. Het document in kwestie beschrijft namelijk dat er mogelijk bepaalde sensoren in de headset verwerkt zitten die – net als de DualSense controller – in staat zijn tot het geven van haptische feedback.

Dit zou men kunnen inzetten om de speler aan te geven dat de headset goed op het hoofd zit of wanneer er juist nog een aantal aanpassingen nodig zijn. Het zou natuurlijk nog veel toffer zijn om dit daadwerkelijk in een game te verwerken, bijvoorbeeld als er voorwerpen vlak langs je hoofd suizen of als het regent.

“A sensor generates signals representing whether a computer game headset is being worn properly so that the wearer may be advised. The sensor may be a pressure sensor or motion sensor or stretch sensor on the headset, or it may be a camera that images the wearer and uses image recognition to determine if the headset is on correctly.

Additionally one or more light emitting diodes (LED) and/or one or more haptic feedback generators may be mounted on the headset for purposes to be shortly disclosed.”