Martha is Dead werd eerst aangekondigd voor de pc, maar later kwamen daar ook de Xbox One en Xbox Series X|S bij. Ontwikkelaar LKA heeft nu laten weten dat de psychologische horrorgame ook naar de PlayStation 4 en PlayStation 5 zal komen.

Martha is Dead speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waarin je speelt als de tweelingzus van Martha, die dood naast een meer wordt gevonden. Je krijgt dus niet alleen te maken met de wreedheden van de oorlog, maar ook met het verdriet en het trauma dat de dood van je zus met zich meebrengt.

Er is ook een nieuwe trailer van Martha is Dead verschenen en die check je hieronder.