Om online te kunnen gamen op de PlayStation 4 of PlayStation 5 is een vereiste dat je PlayStation Plus abonnee bent. Zo af en toe geeft Sony het netwerk echter voor iedereen vrij en dat zullen ze in december weer een keertje doen. Ditmaal wel gericht op een drietal games.

Het ‘gratis’ online ‘weekend’ is van toepassing op FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War en Grand Theft Auto Online. Als je deze games bezit en online wilt spelen, maar je hebt geen PlayStation Plus, dan kun je van dit gratis weekend gebruikmaken.

Het weekend waarop dit van toepassing is, is zaterdag 19 december om middernacht tot 24 uur later op zondag 20 december rond middernacht. Hoewel Sony het dus een gratis weekend noemt, betreft het eigenlijk slechts een dag. Wat karig, maar beter iets dan niets.