Metro Exodus zal in 2021 gaan verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S consoles. Dit laten uitgever Deep Silver en ontwikkelaar 4A Games weten in een speciale update ter ere van het 10-jarige bestaan van Metro. Natuurlijk zullen de ‘next-gen’ versies significante verbeteringen met zich mee brengen, zoals hogere framerates en resoluties, verminderde laadtijden en ray tracing support. Mocht je de game al hebben aangeschaft, dan krijg je te zijner tijd een gratis upgrade naar de nieuwe versie.

Tevens heeft men aangekondigd dat 4A Games op dit moment bezig is met een gloednieuwe Metro game, die natuurlijk de extra kracht van de nieuwe consoles ten volle zal benutten. Hiervoor hebben ze onder andere hun 4A Games engine gereviseerd. Ten slotte zegt de studio dat ze – voor het eerst in de geschiedenis van de serie – de ontwikkeling van een multiplayer component aan het verkennen zijn. De kanttekening hierbij is dat dit natuurlijk wel moet kloppen in het algehele Metro-universum.

4A heeft nog geen releasedatum aangekondigd voor hun nieuwe titel, maar de game moet in ieder geval gaan verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc.