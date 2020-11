Met de release van de PlayStation 5 bood Hello Games voor No Man’s Sky een gratis upgrade aan, waarmee de game ook op de nieuwe generatie consoles op de best mogelijke manier te spelen is. Dit verliep niet 100% vlekkeloos, want de game kende nog wat kleine problemen.

Een van de problemen in de PS5-versie had te maken met HDR, maar die zijn nu verholpen met een nieuwe update. De game was vanwege HDR namelijk ontzettend helder en dat zorgde soms zelfs voor crashes. De update zelf is aan de kleine kant zoals je hieronder kunt zien in de patch notes.