Demon’s Souls is een van de betere launchgames van de PlayStation 5, zowel voor nieuwkomers als voor oudgedienden. Liefhebbers van het genre kunnen zich opnieuw in het levensgevaarlijke rijk van Boletaria wagen. Bluepoint heeft uitstekend werk geleverd met de remake van deze game en heeft daar nu een update voor uitgebracht.

Update 1.003 is beschikbaar om te downloaden, maar het is niet helemaal duidelijk wat deze doet. De ontwikkelaar deelde de onderstaande Tweet, waarin aangegeven wordt dat de update voor meer stabiliteit zorgt. De exacte veranderingen of inhoud weten we dus niet. Dus als je wat merkt, laat het zeker weten.

Wel is duidelijk dat er gewerkt wordt aan de Gold Coin glitch, alsook andere verbeteringen. Wanneer deze aanpassingen worden doorgevoerd laten we het uiteraard weten.

Earlier today we released a patch fixing a few stability issues. We are listening to the community and continuing to work on fixes such as the gold coin glitch and other improvements.

Thank you for all of the love and support as we make #DemonsSoulsPS5 an even better experience.

