In de zomer van dit jaar werd tijdens IGN’s Summer of Gaming-evenement de game Metal: Hellsinger aangekondigd. In deze first-person shooter/slasher draait het om demonen afmaken op het ritme en de beat van de muziek. Zoals de naam van de game al suggereert bevat deze titel vooral metal muziek en daar focust deze nieuwe video zich op.

In de onderstaande video maak je kennis met de soundtrack en deze wordt verzorgd door een aantal metal iconen. Zo horen we op de achtergrond het nummer ‘Poetry of Cinder’, dat gezongen wordt door James Dorton van Black Crown Initiate. Naast Dorton zijn ook Matt Heafy van Trivium, Mikael Stanne van Dark Tranquility, Bjorn Strid van Soilwork en Alissa White-Gluz van Arch Enemy aanwezig in de game. Andere artiesten zullen zich ongetwijfeld nog aansluiten bij dit rijtje.